Prefeitura assina contrato de concessão para lojistas do mercado municipal

Em reunião no gabinete, o prefeito Nicson Marreira assinou e entregou os contratos de concessão aos lojistas dos boxes da área externa do mercado municipal. Ao todo, foram 7 empresários beneficiados com as concessões que garantem o uso e exploração do espaço comercial durante o período de 5 anos.

Durante a reunião, pela procuradora municipal Dra. Jéssica Martins, alguns comerciantes fizeram algumas solicitações ao prefeito como, segurança no local, melhorias na rede esgoto e reconstrução dos boxes que hoje são de madeira para alvenaria.

“Esse contrato vai garantir legalmente a permanência de vocês naquele local, para que estejam amparados para usarem da forma mais adequada. Nós, da prefeitura, poderemos ajudar a construir esses boxes em alvenaria, para que possam ter mais segurança e deixar o local mais padronizado”, destacou o prefeito Nicson Marreira.

Os proprietários que na sua maioria são revendedores de confecções diversas estavam há anos esperando esse contrato de concessão, que somente agora pode se concretizar através desta atitude do prefeito.

*Com informações da assessoria/Fotos: Augusto Sousa