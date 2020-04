Prefeitura confirma primeiro caso de Coronavírus em Tefé

O primeiro caso de Coronavírus foi registrado no município de Tefé. A informação foi dada pela secretária municipal de saúde, Adriana Moreira, em uma live na página oficial do Facebook da prefeitura, na noite desta terça-feira (7).

Conforme as informações, o primeiro caso trata-se de uma homem que estava suspeito, no qual foi mandado a amostra para a capital para ser processada e o resultado havia sido inconclusivo.

Porém, foi realizado novamente o teste rápido, através do kit enviado pelo governo do estado, no qual confirmou a infecção pelo vírus. Apesar do resultado, ainda será enviada outra amostra para Manaus para ser processada novamente.

O homem encontra-se isolado. Além disso, há 332 pessoas em quarentena sem sintomas e outras 42 com sintomas. O prefeito informou que o aumento dos número se deve as triagens realizadas pela equipe de Saúde em passageiros que chegaram através de avião da Azul Linhas Aéreas.

Foto: Reprodução