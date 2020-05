Prefeitura de Alvarães decreta lockdown até 15 de junho

A Prefeitura de Alvarães, por meio do Decreto 054/2020 determinou estado de lockdown na cidade na última segunda-feira (25). Com quase 100 casos confirmados de Covid-19 e seis óbitos pela doença, a cidade para suas atividades a partir das 15h até às 6h, vedando a circulação de pessoas, exceto para os serviços essenciais. A decisão é válida até o dia 15 de Junho.

Além disso, está vetada a comercialização de bebidas alcoólicas.Os serviços essenciais também devem obedecer o horário estipulado no decreto, e encerrar suas atividades presenciais dentro do tempo preciso.

Já farmácias e serviços da área de alimentação (pizzarias, restaurantes, lanchonetes e similares) podem atuar após este horário, seguindo as recomendações de prevenção.

Também está autorizada a circulação das pessoas que sejam empregados e prestadores de serviço que trabalhem em: supermercados, açougues e padarias.

As agências bancárias deverão seguir as orientações estipuladas em decreto, devendo obedecer o horário indicado. As pessoas que realizam saque na instituição financeira lotérica, deverão receber as senhas ainda na fila, devendo ser criado uma painel, para que as pessoas realizem o saque pela ordem de senha.

Caso descumpridas essas decisões, as autoridades competentes estarão autorizadas a aplicar as medidas cabíveis, podendo responder judicialmente às infrações previstas nos artigos 268 e 330 do Código Penal.

Outros municípios

Além de Alvarães, pelo menos mais sete municípios decretaram lockdown. São eles: Tefé, Barreirinha, Novo Airão, Silves, São Gabriel da Cachoeira, Urucará e Itapiranga.

No último boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), o interior do Amazonas possui 17.547 casos confirmados de Covid-19 e 604 óbitos, com uma letalidade de 3,44%.