Prefeitura de Tefé divulga programação em homenagem ao Dia das Crianças. Confira

Poucas coisas são tão bonitas como o sorriso de uma criança, e nada mais justo, do que ter um dia todo dedicado a elas. Dia 12 de outubro é comemorado o das crianças, e a prefeitura de Tefé programou uma série de atividades que objetivam fazer um dia especial para arrancar muitos sorrisos da criançada.

Dia 11 acontecerá a “Carreata da Turma da Alegria”, que sairá as 16:30h da Praça da Saúde, estrada do aeroporto, e percorrerá centenas de ruas da cidade. No dia 12 a festa é no mirante das mangueiras a partir das 16:30h, com a distribuição de picolés, algodão doce, cachorros-quentes, pipoca, concurso de melhor fantasia e a distribuição de brinquedos.

A primeira dama e secretária municipal de Assistência Social, Kelly Barbosa pontuou a importância do dia das crianças.

“Não podemos deixar passar em branco, é uma data em que nos renovamos enquanto pai, mãe e ser humano. O sorriso das crianças é algo muito gostoso de ver, eu, e o prefeito Nicson Marreira, programamos tudo com muito carinho e sem dúvidas será um dia de muita alegria para as nossas crianças. Você, papai, mamãe ou responsável, leve sua criança para brincar com a gente”, destacou a secretária Kelly Barbosa.

*Com informações da assessoria