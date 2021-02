Prefeitura de Tefé e 3º BPM realizam programação que visa a melhoria na qualidade de vida dos profissionais da PM em Tefé

A prefeitura Municipal de Tefé através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, deu início na manhã desta quinta-feira, (25), em parceria com o 3º Batalhão de Polícia Militar, a uma ação que visa levar segurança em saúde e qualidade de vida aos militares da Polícia Militar que atuam no município.

A atividade que acontece durante esta quinta-feira e sexta-feira, (25 e 26), na sede do batalhão da PM, iniciou com uma ginástica laboral ministrada pela fisioterapeuta do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST. No decorrer da ação, os trabalhadores receberam orientações relacionadas ao coronavírus e medidas preventivas a serem adotadas, assim como os cuidados no pós covid-19.

“A ação também oferece atendimento médico, nutricional, agendamento para atendimento psicológico e em parceria com o CTA, disponibilizamos também testes rápidos de HIV, Hepatite B e C, sífilis além das PIC’s, que são as práticas integrativas complementares, onde entre elas estamos implementando as técnicas relaxantes, que é a massoterapia, a ventosa de fogo e a aurícoloterapia”, destacou a coordenadora do CEREST, enfermeira Paula Daiane.

À frente da macro ação está a coordenadora do CEREST, enfermeira Paula Daiane Pereira Mota que conta com o apoio do Núcleo Ampliado de Saúde na Família e Atenção Básica, (NASF-AB), Centro especializado em Reabilitação, (CER), Centro de Atenção Psicossocial, (CAPS) e o Centro de Testagem e Aconselhamento, (CGTES).

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST funciona no prédio anexo à Secretaria Municipal de Saúde e dispõe de uma equipe multiprofissional para dar apoio ao trabalhador.

*Com informações da assessoria/Foto: Afonso dos Prazeres