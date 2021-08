Prefeitura de Tefé inicia limpeza da praia da Ponta Branca

Nesta terça-feira, 24, a Prefeitura de Tefé iniciou uma série ações de limpeza das principais regiões da Ponta Branca. Neste período do verão amazônico, o local passa por ações como essa para garantir mais segurança sanitária e conforto a população tefeense, principalmente durante a pandemia do coronavírus. A Prefeitura também prepara projetos para melhorias nesses espaços.

Os mutirões de limpeza são coordenados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Conservação (SEMMAC), e além das limpezas e retiradas de lixo e entulhos, são realizadas ações de conscientização. Desde o início do verão, a ação se tornou permanente em vários locais do Município. “A ação recolheu um grande volume de lixo. Sempre que necessário iremos fazer ações similares a essa, porque é fundamental conscientizar toda a população por meio da educação ambiental”, disse Jucilene de Oliveira, secretária da SEMMAC.

A administração do Governo do Povo, em nome do prefeito Nicson Marreira e vice-prefeito, Preto Veloso, tem intensificado ações em benefício da população tefeense. A praia da Ponta Branca é um dos cartões portais da cidade, e hoje, graças aos esforços direcionados das equipes de Meio Ambiente, vinculadas a atual gestão, o trabalho tem sido desempenhado com êxito.

Fotos: Afonso dos Prazeres | SEMCOM