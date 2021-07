Prefeitura de Tefé participa de evento sobre Desenvolvimento Sustentável e Inovador

A Prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), participa do Fórum Amazonas. O evento, que iniciou na terça-feira, 27/7, e segue até a quinta-feira, 29, é uma realização do Open Innovation BR, e terá como tema: “Proposições para retomada de desenvolvimento sustentável e inovador”. O fórum contará com palestras, painéis, pitchs, cases e muito mais, tudo de forma on-line.

A iniciativa pretende apresentar caminhos, estimular debates e ações para retomada do desenvolvimento sustentável e inovador do maior Estado do país, o Amazonas, e que foi recentemente notícia mundial por conta da catástrofe da pandemia do novo coronavírus.

Pensando nesse e em outros dilemas de empreendedores que buscam boas oportunidades e apoio, o que na grande maioria das vezes não acontece, o evento nasceu, impulsionado por sede de transformação.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Daniel Sacha irá participar do bloco de Case de Sucesso, que vai ocorrer no dia 29, das 13h50 às 15h20 (horário de Brasília). “Irei mostrar aos telespectadores as diversas maneiras que a Ciência, Tecnologia e Inovação podem auxiliar no desenvolvimento do município de Tefé de forma sustentável”. Sacha ainda afirma que diversos projetos envolvendo Ciência, Tecnologia e Inovação já estão em andamento na sua pasta.

O Prefeito Nicson Marreira e o Vice Preto Veloso apoiam o evento e enfatizam a importância de programas sociais e os benefícios que estes podem trazer para o desenvolvimento social em Tefé: “Existem propostas de Inovação Social como oportunidade de desenvolvimento sustentavelmente no nosso Governo, em parceria com a Sala do Empreendedor. Todos esses com objetivo principal de trazer benefícios para a população”, afirma o prefeito.

As Inscrições para o evento podem ser feitas no link: https://linktr.ee/forumAM