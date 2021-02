Prefeitura divulga plano de estratégia de vacinação contra o coronavírus, em Tefé (AM)

Com o objetivo de manter a população informada sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), informa a quantidade de imunizantes recebidos, distribuídos e como são realizadas as estratégias de ações da vacina contra novo coronavírus.

As primeiras doses do imunizante foram recebidas no dia 20 de janeiro. A pasta recebeu cerca de 1.873 doses de vacinas. No mesmo dia, iniciou a vacinação da primeira fase.

Foram distribuídas 1.041 doses de vacina aos povos indígenas, 350 doses de vacina para o Hospital Regional de Tefé (HRT) e 482 doses de vacina para as Unidades Básicas de Saúde do município, na primeira etapa de vacinação.

Cerca de 369 profissionais de saúde da linha de frente do combate a Covid-19, foram imunizados até o dia 29 de janeiro. Até o dia 24 do mesmo mês, foram vacinados 564 indígenas aldeados.

As doses destinadas ao município no primeiro momento contemplaram apenas os indígenas e 34% dos profissionais de saúde.

Segunda fase (grupo prioritário: Trabalhadores de saúde que se encontram entre os grupos mais expostos ao vírus idosos)

Nesta fase, os idosos serão imunizados em ambiente separado para evitar aglomeração e por terem maior vulnerabilidade. Os institucionalizados também serão vacinados por uma equipe que irá até a instituição.

Para esta etapa, foram recebidas 5.904 doses de vacinas no dia 30 de janeiro. São doses para complemento da primeira, segunda e para terceira fase.

A programação de vacinação da segunda fase teve início hoje, 01, na Escola Walter Cabral, às 8h. O objetivo dessa fase é atender profissionais da saúde que estão entre os grupos mais expostos ao vírus, idosos de 70 a 74 anos com comorbidade, e idosos de 75 anos em diante sem comorbidade.

Os grupos de maiores riscos são pacientes acamados e cadeirantes que receberão as vacinas em suas residências. Pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica, com insuficiência renal crônica, diabetes (insulina dependente), obesidade (IMC>40), transplantados e imunossuprimidos. Serão vacinados 37% dessa população, conforme as doses recebidas.

A escola dispõe de 50 cadeiras para atender as pessoas que vão se vacinar no local. O atendimento funciona em sistema drive-thru, onde a pessoa não necessita sair do carro para ser imunizada.

A partir de agora, a Escola Municipal Walter Cabral atende aos moradores do Centro e entorno. Os moradores do bairro Santa Tereza e adjacentes devem procurar a Escola Municipal Prof. Helyon de Oliveira. Já no distrito de Caiambé, a vacinação será no Ginásio Poliesportivo. No Abial, a vacinação ocorrerá no Ginásio Poliesportivo Sebastião Urbano de Lima, a partir desta quarta-feira, 03.

Documentos obrigatório: Cartão SUS, Cartão de vacina, RG e CPF. Use máscara. Proteja-se.

Acesse o link e confira a lista completa das pessoas vacinadas contra a Covid-19: https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-093/recursos.faces (ao acessar o link, clique na aba “Covid-19”, em seguida em “VACINAÇÃO COVID-19”)

*Com informações da assessoria/foto: Divulgação