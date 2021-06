Prelazia de Tefé realiza missa de despedida de Dom Fernando Barbosa

Na noite de terça-feira, (22), Dom Fernando presidiu uma missa junto ao seu clero e povo de Deus, ao redor do altar do Senhor da Sé prelática de Tefé, se despedindo dos seus, aos quais com zelo apostólico pastoreou esta porção do povo de Deus nas terras amazônicas. Dom Fernando Barbosa deve chegar a Palmares na véspera da memória litúrgica do mártir São João Batista.

Hoje, ele fez uma viagem para Manaus. Ainda levará algumas semanas para chegar ao destino final. Fará exames médicos de rotina e passará uns dias de repouso com os seus familiares. Em seguida, tomará posse como o 4° bispo da Diocese de Palmares, em data ainda a ser divulgada em momento oportuno.

Durante a missa, Dom Fernando se referiu à Prelazia de Tefé como uma Igreja amazônica, missionária, cada vez mais fortalecida, de modo especial depois do Sínodo de 2019, Igreja de comunidades de base, movimentos, ministérios, uma Igreja de pastoral, uma Igreja fortalecida pelos nossos leigos e leigas. Junto com isso destacava que o empenho missionário é um empenho que possibilita a Prelazia caminhar com os seus pés. Finalmente pediu ao povo da Prelazia que continuassem a missão e acolham o novo bispo, para quem pediu orações desde aquele momento.

