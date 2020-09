Proibição do uso do capacete em estabelecimentos comerciais, bancários e repartições públicas agora é lei em Tefé

Foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do dia 11 de agosto de 2020, a lei municipal no 163, de autoria do vereador João Paulo Rodrigues do Nascimento(Republicanos), que proíbe o uso de capacetes ou equipamentos similares, que dificulte a identificação em estabelecimentos comerciais, repartições públicas e estabelecimentos de crédito no município de Tefé.

O artigo segundo da lei, informa que em postos de combustíveis e estacionamento, o usuário do capacete ou equipamento similar deverá retirá-lo imediatamente, após parar o veículo. O mesmo se aplica ao passageiro acompanhante do condutor.

A pessoa que se recusar a retirar o capacete não será atendida, e a polícia poderá ser acionada, por precaução.

Os responsáveis pelos estabelecimentos elencados nesta lei, afixarão nos locais de entrada aviso contendo a vedação ao uso de capacete ou equipamento similar.

O município de Tefé vem registrando diariamente, assaltos em diversos tipos de comércio e postos de gasolina, com grandes prejuízos aos comerciantes.

JP, autor do projeto que virou lei, destacou a importância de se criar mecanismos para coibir essas práticas criminosas.

Foto: Reprodução