Seduc entrega 100 aparelhos de ar-condicionado para escolas estaduais de Tefé

Dezesseis escolas do município de Tefé, na calha do Rio Solimões, receberam 100 novos aparelhos de ar-condicionado. Há pelo menos três anos o município não tinha troca das máquinas. A ação faz parte da força-tarefa promovida pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto com o objetivo de equipar as unidades escolares da capital e do interior com novos ares-condicionados.

A Escola Estadual Getúlio Vargas, localizada no bairro do Abial, recebeu dez aparelhos. O gestor da unidade, Iranir Torres, diz que estava preocupado com as condições que os estudantes iriam encontrar com o retorno 100% presencial, o uso da máscara facial e as temperaturas diárias na casa dos 30°C.

“Tínhamos essa demanda desde 2018, recebemos, agora, os aparelhos do tipo split. Fizemos limpeza e manutenção dos que já tínhamos e, hoje, estamos com 100% das salas de aula climatizadas. Isso influencia na qualidade de ensino, melhora a concentração dos alunos para fazer as atividades, dos professores para dar aulas. Foi bem interessante ver a alegria dos estudantes, quando entraram nas salas e viram que estava friozinho”, conta Torres.

Além da EE Getúlio Vargas, as demais unidades escolares que receberam aparelhos foram a Coordenadoria Regional, que recebeu dois equipamentos; EE Eduardo Ribeiro, três; São José, Antídio Façanha, Corintho Borges Façanha e Madre Maria das Mercês, que receberam quatro equipamentos, cada uma; Nossa Senhora das Graças e Centro Educacional Gilberto Mestrinho, cinco aparelhos, cada; Alcijara Gadelha, Professor Isidoro Gonçalves, Frei André da Costa e Eduardo de Sá, com seis aparelhos, cada; Nazira Litaiff, sete; Santa Thereza e Amélia Lima, oito, cada; Amélia Lima, oito; Getúlio Vargas, dez; e Dep. Armando de Souza Mendes, com 12 aparelhos recebidos.

Melhorias – O envio de aparelhos de ar-condicionado para o interior do Amazonas demonstra a preocupação da Secretaria de Educação em fornecer educação de qualidade a toda rede pública estadual.

“O ‘verão amazônico’ intensifica ainda mais o calor nesta época do ano, por isso essa atenção especial à limpeza e à instalação de novos aparelhos. Entendemos que o estudante e o profissional em um ambiente seguro e, acima de tudo, confortável, aprendem e trabalham melhor, e nosso objetivo é garantir e fornecer educação com qualidade a cada um de nossos alunos”, frisa a secretária de Educação, Kuka Chaves.

Fotos: Eduardo Cavalcante/Seduc-AM