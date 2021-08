Semasc/Tefé celebra 13 anos de atuação do CREAS

Na noite de quinta-feira (12), a Prefeitura de Tefé por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), celebrou os 13 anos de atuação do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), localizado na Avenida Brasil, bairro de São Francisco. O prefeito Nicson Marreira e a primeira dama e secretária da SEMASC, Kelly Barbosa, acompanhados pelo ex-prefeito Jucimar Veloso (Papi), vereadores, secretários municipais, coordenadores, assessores e a equipe da Secretaria Executiva de Políticas para Mulheres (SEPM), participaram da solenidade.

Durante as comemorações que contaram com a presença de cerca de 150 pessoas, foi apresentada uma peça teatral que retratou uma história de agressão e violação dos direitos das mulheres, a história fez referência à forma de como as agressões comumente ocorrem e os motivos pelos quais as vítimas ficam em silêncio.

Nos 13 anos de existência do CREAS, o centro tem desenvolvido ações de assistência às mulheres que têm seus direitos violados. Uma equipe multidisciplinar promove ações com a atuação de psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos administrativos, recepcionistas e seguranças.

*Com informações da assessoria/Fotos: Augusto Souza | Afonso dos Prazeres | SEMCOM