SEMPA planeja ações de melhoria e recuperação de ramais no interior

A Prefeitura Municipal de Tefé por meio da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento (SEMPA) realizou na quinta-feira, (15), uma reunião com representantes das comunidades Miriti, Feliciana, Barreirinha, São José do Igarapé-Açú, Sacaí e Cairara. O encontro foi para ouvir as principais demandas e necessidades em cada uma das comunidades, e assim criar o plano de recuperação e limpeza dos ramais existentes.

Além do secretário da SEMPA, Odormando Duarte de Vasconcelos, e o subsecretário, Raimundo Nonato Gama Araújo, estiveram presentes o Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), Egnaldo da Cruz Rodrigues, e o Coordenador Executivo de Administração, Francisco das Chagas de Pinheiro.

“A limpeza dos ramais com o apoio da SEMMA, será de grande importância não só para o escoamento da produção e meios de acesso aos comunitários como também para prevenir incidentes que causam a interrupção no fornecimento de energia elétrica nesses locais que, comumente, são afetados por galhos de árvores que caem sobre os cabos da rede de energia e causam transtornos para as comunidades”, destacou o secretário Odormando Duarte.

*Com informações da assessoria/Foto: Victor Ryan