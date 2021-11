Sempa realiza 11ª reunião com presidentes de comunidades

A Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento (Sempa) realizou na manhã desta sexta-feira (5), a décima primeira reunião com lideranças comunitárias do município. A reunião tem como objetivo ouvir as principais reivindicações e demandas das comunidades .

Participaram da reunião mais de 70 representantes e presidentes que expuseram suas dificuldades e problemas na busca de uma solução junto ao poder municipal.

Muitos aproveitaram a.oporrunidade para agatdecer ao prefeito Nicson Marreira pelas solicitações já atendidas.

Ao longo desses 10 meses de administração do Governo do Povo, as comunidades já receberam diversas ações para sanar problemas que vinham enfrentando há vários anos e que nunca tinham sido solucionados, como iluminação, conserto de grupos geradores e motores de popa , perfuração de poços artesianos, dentre outros.

“Para nós, é importante ouvir essas lideranças porque só assim poderemos levar a solução para suas comunidades e atender a todos que buscam a nossa contribuição”, destaca o prefeito Nicson Marreira.

A lider sindical Edijane apontou está “impressionada que em apenas 10 meses de mandato, o prefeito Nicson tem feito muito pelas comunidades de Tefé o que não se viu nas gestões anteriores. Acredito que nos próximos anos, ainda muita coisa será realizada”, completou.

Após anunciar que em breve as comunidades serão beneficiadas com mais poços artesianos e 300 novos fornos, o secretário da Sempa, Odormando Vasconcelos, o Foca, disse “ estou muito satisfeito e feliz, e muito orgulhoso em fazer parte dessa gestão que vem calando a boca de quem disse que não iríamos cumprir nossos compromissos. E a prova disso, é a presença de todos esses líderes que na sua maioria vem nos agradecer pelo o que o prefeito Nicson já tem feito nas suas comunidades.”, completou.

*Com informações da assessoria/Fotos: Janderson Cordeiro