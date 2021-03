SEMPA visita comunidades que produzem alimentos orgânicos para o município

A Prefeitura de Tefé por meio da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento (SEMPA), fez uma visita às comunidades rurais da Missão e Tarará, no município.

A ação teve a parceria do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM), Instituto Federal do Amazonas (IFAM), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Clube de Mães, Instituto Mamirauá, UEA, “REDE MANIVA” e a parceria com outras instituições.

A atividade teve o objetivo de entregar a declaração do controle do produtor para todos os associados da Organização de Controle Social (OCS). Na comunidade da Missão, a solenidade iniciou com a palavra da coordenadora do programa, Bernadete Araújo, que discursou sobre a importância dos produtos orgânicos para o cotidiano.

O secretário de produção e abastecimento, Odormando Duarte, destacou a parceria junto aos agricultores ribeirinhos, fornecendo o apoio necessário para o desenvolvimento de suas atividades. “Este é um grande projeto iniciado há quatro anos. Graças a Deus e ao trabalho conjunto entre os parceiros hoje se torna realidade”, afirma o secretário.

Rineias Farias, gerente do Idam, relembrou que no início da construção do projeto houve dificuldade, mas que hoje é uma satisfação fazer parte da conquista celebrada com a entrega das declarações emitidas pelo Ministério da Agricultura.

A comitiva da SEMPA e parceiros visitou também a comunidade Santa Clara, na ilha do Tarará, verificando as dificuldades encontradas pelos produtores das plantações de hortaliças. A localidade é a maior produtora de hortaliças da região.

Fernanda Viana, coordenadora do Programa de Manejo de Agroecossistemas do Instituto Mamirauá, enfatizou que muitas famílias de agricultores da região sempre trabalharam com a produção agroecológica, sem usar agrotóxicos em seus plantios.

“Eles sempre foram produtores orgânicos, mas faltava ter como comprovar isso e nós do Instituto Mamirauá percebemos que faltava este reconhecimento oficial para estes agricultores, para poderem se dizer, de fato produtores orgânicos e ter essa comprovação”, afirma a coordenadora.

O Instituto Mamirauá é um dos parceiros do projeto. A instituição trabalha com agricultores familiares para o fortalecimento da produção agroecológica para produção orgânica, desde de 2017, identificando o potencial e a importância de fortalecer a atividade na região e fornecer meios para que seja possível se tornar realidade.

“Hoje, com muita felicidade estamos vendo o resultado e os frutos desse esforço coletivo que trarão melhoria da qualidade de vida para estas famílias e acesso a alimentos saudáveis para estas famílias e para os consumidores da região”, finaliza.

*Com informações da assessoria