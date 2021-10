Semsa realiza abertura da Campanha do “Outubro Rosa” 2021 em Tefé

A Prefeitura de Tefé por meio da Coordenação da Saúde da Mulher, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) realizou no sábado, (09), o lançamento da Campanha do “Outubro Rosa”, mês de prevenção contra o câncer de mama e de colo do útero. A ação iniciou às 07h00, em frente a Policlínica Santa Teresa, e ofertou serviços de mamografia e consultas em demanda livre com a Ginecologista, na UBS Irmã Adonai, consulta de enfermagem com realização da coleta do exame preventivo, atendimento odontológico, testes rápidos de HIV, Sífilis, hepatites e vacinas contra a Covid-19 e vacinas de rotina.

Além disso, a programação ofereceu “aulão de zumba” com a presença da Banda Municipal que abrilhantou o evento. O “Outubro Rosa” é uma campanha de conscientização, com objetivo principal de alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero. O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, (CEREST), esteve presente apoiando o evento.

“Mês de chamar a atenção alertando quanto a importância da prevenção para as mulheres. A prefeitura de Tefé, por meio do prefeito Nicson Marreira tem nos dado apoio e nossas ações tem alcançado ótimos resultados em benefício do povo tefeense”, destacou Ana Caroline, gerente da UBS Irmã Adonai.

Fotos: Janderson Cordeiro – SEMCOM