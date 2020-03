Sessões da Câmara Municipal de Tefé não serão abertas ao público a partir de hoje. Veja a nota

A partir desta quinta-feira, 19, as sessões da Câmara Municipal de Tefé acontecerão de portal fechadas, sem acesso ao público.

O decreto assinado pelo presidente da Câmara, Ver. João Paulo Rodrigues do Nascimento, visa atender as recomendações do Ministério da Saúde, evitando aglomerações.

As sessões ocorrerão de portas fechadas e a população poderá acompanhar pelas emissoras de rádio Alternativa FM e Rural FM.

A partir desta sexta-feira, 20, o atendimento interno também será suspenso.

Veja a nota do Poder Legislativo

Mediante a situação da pandemia causada pelo vírus COVID19, ou Corona Vírus, e considerando que todas as repartições públicas estão tomando providências no sentido de evitar aglomerações e multidões, no sentido de minimizar os riscos de proliferação deste vírus, a Câmara Municipal de Tefé vem através do presente Decreto 002/2020, em atendimento a questão de saúde pública em nossos Município, limitar a acessibilidade a Câmara Municipal, no sentido de evitar aglomerações nas sessões legislativas, que ocorrerão sem acesso ao público; aconselhamos que você acompanhe a mesma via transmissão de rádio, pela Rádio Alternativa FM , 91,7, nas noites de quinta-feira a partir das 20h, e de sexta-feira a partir das 09h. Outrossim ficam suspensos também os atendimentos internos, a partir do dia 20.03.

Visamos atender recomendações do Ministério da Saúde, e entendemos a gravidade da situação. No entanto. Reiteramos que o Poder Legislativo não pode ter seus trabalhos suspensos, e trabalharemos apenas o expediente interno.

Grato a todos pela compreensão.

Foto: Arquivo/Portal Tefé News