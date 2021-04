Tefé: Autoridades e profissionais de saúde discutem plano de contingência contra a COVID-19

A Prefeitura de Tefé, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) reuniu profissionais da saúde, representantes do Triângulo SES-AM e Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) nesta quinta e sexta-feira, (22, 23/4), para apresentar e discutir o plano de contingência ao Coronavírus (COVID-19) que objetiva prevenir a doença que tem feito vítimas na cidade e no interior do município.

No primeiro dia do encontro, houve apresentação com as coordenações de Atenção Básica, Programa Municipal de Imunização (PMI), Vigilância Epidemiológica, Vigilância em Saúde, Hospital Regional de Tefé (HRT) e Secretaria de Saúde. Já no segundo dia, as coordenações firmaram compromisso de implantação do projeto de Monitoramento e Rastreamento, visitas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Supervisão da Rede Frio e do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar.

O objetivo foi conhecer a situação da Covid-19, vacinação, implantação do projeto estadual do monitoramento e alinhar outras situações com a gestão, além de formalizar a nota técnica de coleta RT-PCR, monitoramento, rastreamento e fluxos.

Representantes de diversos departamentos da saúde estiveram presentes na reunião. Tânia, Gerente Regional do Triângulo- SES AM, Taís Rangel Cruz, Apoiadora CIEVS FVS, Laercio Lopes, diretor do Hospital Regional de Tefé (HRT), Laís Moriz, Gerente de enfermagem do HRT, Jéssica Raianny, Coordenadora dos Laboratórios, Hugueth Amorim, Coordenadora da Vigilância em Saúde, Janiele Castro, Coordenadora da Atenção Básica, Itelvina Rodrigues, Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Elines Alves, Gerente do Programa Municipal de Imunização (PMI), Toska Juvita, Subsecretária de Saúde, Tereza Canales, Assessora Técnica de Saúde, e Lecita Marreira, Secretária Municipal de Saúde do Município.

*Com informações da assessoria/Foto: Acervo/Semsa