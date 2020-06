Tefé: Câmara de Vereadores suspende o recesso parlamentar de julho

A Câmara Municipal de Tefé não entrará em recesso parlamentar no mês de julho. A decisão tomada pelo Poder Legislativo considera o período emergencial em que vive o município de Tefé, em detrimento da contaminação pelo Covid-19 e ainda que a suspensão das atividades legislativas poderia criar entraves na apreciação e aprovação de matérias de interesse essencial ao município de Tefé.

O decreto legislativo, assinado pelo presidente da casa, vereador João Paulo R. Nascimento(PRB), determina que de 01 a 31 de julho, período em que ocorreria o recesso, as sessões ordinárias do Poder Legislativo, ocorram no mesmo dia e horário, que se faz habitualmente, e na forma do regimento interno.

A decisão do legislativo tefeense serviu de exemplo para várias Câmaras municipais do estado.

Foto: Arquivo/Portal Tefé News