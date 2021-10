Tefé: campanha de multivacinação atenderá público de 0 a 15 anos

Iniciado no dia 01 de outubro, a campanha nacional de multivacinação deve ocorrer até o dia 29 deste mês. Em Tefé, 18 tipos de vacinas estão sendo ofertadas para crianças e adolescentes menores de 15 anos que procurarem qualquer Unidade Básica de Saúde – UBS, no município.

A prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, montou uma verdadeira força tarefa que objetiva alcançar todos que estão dentro do público alvo da campanha, prevenindo contra Pólio, Sarampo, Catapora, Caxumba, dentre outras doenças.

A vacinação está ocorrendo de segunda a sexta-feira, das 07h às 17 horas em todas as UBS do município. É obrigatório o uso de máscara, e a apresentação do cartão de vacinação e cartão do SUS.

“Aqui em Tefé, estamos fazendo de tudo para chegar a todos que estão dentro desse calendário de vacinação e assim suprir as demandas, atualizar as cadernetas de vacinação e deixar nossas crianças e adolescentes prevenidos contra essas doenças”, destacou Lecita Marreira, secretária da SEMSA.

