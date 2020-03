Tefé: Chá da Tarde vai abordar temas relacionados ao empoderamento da mulher

O empoderamento feminino será tema principal de um Chá da Tarde que ocorre nesta sexta-feira,06, as 16:00 na Loja Barateira +, situada na Trav. Bom Jesus, Mercado Municipal de Tefé/Am.

Organizado pela gerente da loja, Rivia Murta, o encontro terá como palestrantes a economista Viviane Marcos e a dentista Mariana Ferraz.

O encontro faz parte das comemorações do dia internacional da mulher, que acontece no dia 08 de março. Haverá sorteios de brindes para as participantes. A entrada é grátis.