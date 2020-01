Tefé: Conselheiros tutelares tomam posse em cerimônia realizada no Auditório do Cetam

Cinco conselheiros tutelares eleitos e reeleitos no dia 6 de outubro de 2019, tomaram posse em cerimônia realizada no auditório do Cetam, na manhã desta sexta-feira, 10, em Tefé/Am.

A solenidade contou com a presença de autoridades, parlamentares, familiares e membros do Conselho Municipal da Criança e do adolescente(CMDCA).

Dos cinco integrantes que atuarão no quadriênio 2020-2023, três foram reeleitos: Egnaldo da Cruz Rodrigues, Adriana Ferreira da Silva, Nazaré Acris Ramos. Francildo Souza Carvalho e Gilmara Soares Moura Gonçalves foram eleitos pela primeira vez.

Além dos eleitos, cinco suplentes também foram diplomados. Trinta e sete candidatos participaram foram aprovados para participar das várias etapas do processo eleitoral.

AO VIVO | Apuração dos votos para Conselheiro Tutelar de Tefé.#compartilhe Posted by Portal Tefé News on Sunday, October 6, 2019

