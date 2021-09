Tefé: CRAS 1 promove evento referente ao “Setembro Amarelo”, mês de prevenção ao suicídio

Na noite desta quarta-feira, 15/09, a Prefeitura de Tefé por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS 1), coordenado pela professora Raimunda Monteiro Medeiros (Portugal), e vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), promoveu um evento relacionado ao “Setembro Amarelo”, período em que se realiza a campanha de prevenção do suicídio.

A programação aconteceu na sede do CRAS 1, localizada na Rua Emaús, Bairro de Jerusalém, e contou com a presença do Prefeito Nicson Marreira, da primeira dama e secretária da SEMASC, Kelly Barbosa, subsecretária da SEMASC, Ivone Brito, Secretária Municipal de Saúde, Lecita Marreira, Secretária Municipal de Cultura, Sandra Cristina, Coordenadora Executiva Pedagógica, Janete Plóia, vereadores e coordenações das unidades dos Centros de Referências de Assistências Sociais do município.

“Participar desses momentos é gratificante para nosso governo, porque reflete os principais resultados desenvolvidos ao longo de quase nove mês de mandato. Diversas equipes têm realizado um trabalho impecável em prol da população, e, assim, vamos procurar sempre os assistir da melhor forma possível”, destacou o prefeito Nicson Marreira.

Na oportunidade, o Programa Criança Feliz realização a apresentação do Rei e Rainha do Milho, Miss e Mister Caipira 2021, além de exposição das atividades desenvolvidas no primeiro semestre deste ano. E, ainda, ocorreu a apresentação da Banda Eldorado, Escola de Música Santa Cecília, e sorteio de vários prêmios às famílias presentes.

As famílias interessadas em obter mais informações sobre os benefícios e programas do Centro de Referência de Assistência Social em Tefé, podem se direcionar à unidade mais próxima de sua residência.

Fotos: Janderson Cordeiro | SEMCOM