Tefé: Demandas do interior são discutidas em reunião com autoridades

Nesta quinta-feira (05), a Prefeitura Municipal de Tefé, através da Secretaria Municipal de Produção, Abastecimento Rural e Sustentável (SEMPA), reuniu com representantes de diversas comunidades do interior do Município de Tefé. Na pauta do encontro de hoje foram discutidas assuntos referentes voltados para a saúde, educação, produção e desenvolvimento rural das localidades da zona rural tefeense.

Estiveram presentes na 8ª reunião, vereadores, os secretários Artur Fonseca, Turismo, Indústria e Comércio, Marcus Lúcio, Educação, Esporte e Cultura, e Erivan Crispim, Coordenador Municipal de Flutuante.

“Nós temos um olhar especial pela população do nosso interior, haja vista, que eles (presidentes), vêm de muito longe todos os meses, trazendo as demandas de suas comunidades em busca de solução. “Aqui, durante a reunião, a gente discute e procura a melhor resolução para os desafios apresentados por cada líder comunitário”, destacou o prefeito Nicson Marreira.

Odormando Duarte (FOCA), secretário da SEMPA, destacou que os encontros são relevantes e necessários para discutir as principais demandas oriundas das comunidades. “Todos os assuntos que são debatidos nas reuniões são orientados e aprovados pelo prefeito Nicson Marreira. A presença das autoridades como vereadores, secretários e coordenadores é de suma importância para que possamos ter melhor êxito quanto ao trabalho que tem sido desenvolvido no interior do Município”, pontuou o secretário.

*Com informações da assessoria/Fotos: Afonso dos Prazeres | Janderson Cordeiro | SEMCOM