Tefé: fiscalização encerra festas clandestinas e notifica estabelecimentos por descumprimento de Decreto

Desde sexta-feira, (21), os estabelecimentos estão sendo visitados para receber orientações das equipes de fiscalização, em diversos bairros do município.

Estabelecimentos comerciais foram notificados e festas clandestinas foram encerradas por denúncias de aglomeração feitas pela vizinhança.

A Procuradora do Município de Tefé, Jéssica Thays do Nascimento, informou que é necessário o empenho de todos na luta contra a propagação do vírus da Covid-19.

“O intuito das fiscalizações é averiguar se os estabelecimentos estão obedecendo o Decreto, se está aglomerando, se os clientes estão fazendo o uso da máscara, e mantendo o distanciamento social”, destacou a procuradora.

Ação conjunta conta com o apoio do Instituto Municipal de Trânsito (INTRANS), PROCON, Secretaria Municipal de Saúde, Procuradoria do Município, Polícia Militar, Guarda Municipal, Secretaria de Meio Ambiente e Vigilante Sanitária.

Fotos:Acervo Vigilância Sanitária