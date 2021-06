Tefé: Mais de 3 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina contra Covid durante mutirão

Balanço da Prefeitura Municipal de Tefé informa que 3.646 foram vacinadas com a primeira dose da vacina contra Covid-19 durante o mutirão de vacinação ocorrido no último sábado (26), na cidade.

O público-alvo do mutirão foram os de acima de 18 anos, sem comorbidades. A vacinação ocorreu em um drive thru na Praça do Remanso do Boto, que funcionou até as 22 horas, e também houve reforço no atendimento em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s). Os postos ficaram bastante movimentados durante todo dia.

Porém, desde o início da semana, a Semsa esteve reduzindo as faixas etárias para atingir o maior número de pessoas imunizadas, e avançar com a vacinação dentro do município. O atendimento foi iniciado com às pessoas acima de 30 anos e no sábado as de 18 anos.

A Secretária de Saúde, Lecita Marreira, destacou “o esforço concentrado das equipes de vacinadores (PNI), os colaboradores das UBS’s, do Núcleo de Atendimento à Saúde da Família (Nasf) e todos os outros servidores da Semsa, que direta ou indiretamente contribuíram nesta ação de combate ao coronavírus o que resultou nesse grande sucesso. Minha gratidão e agradecimento a todos. Parabéns e muito obrigado”, completou.