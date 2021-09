Tefé: Moradores do Abial e proximidades recebem doação de cestas básicas e auxílio natalidade

Na terça-feira, 14, a Prefeitura de Tefé por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS 2), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), realizou a entrega de cestas básicas e auxílio natalidade aos usuários da região do bairro do Abial. Uma equipe técnica do CRAS 2, formada por assistentes sociais e psicólogos, realiza periodicamente coleta de dados no bairro e proximidades, com o objetivo de averiguar as reais condições sociais dos moradores da região.

“Nossos técnicos de referência realizam ações de coleta de dados junto aos moradores para obter informações sobre a situação de como se encontram as famílias, quais as reais condições de cada pessoa, para que, posteriormente, possamos assisti-los por meio de nossos programas assistenciais. Agradecemos ao prefeito Nicson Marreira que tem uma grande sensibilidade pelas situações de assistência social e cidadania, seja na cidade ou no interior, e não mede esforços em ajudar em todos os momentos”, explicou a primeira dama e secretária da SEMASC, Kelly Barbosa, que esteve presente durante a programação.

A oferta que contempla usuários surgiu após solicitação dos beneficiários, assim como também, após levantamento de dados realizado pelos profissionais do equipamento. “Durante as visitas nas casas dos moradores, nossos técnicos elaboram relatórios, fornecendo informações da situação das famílias. Foi dessa forma que descobrimos que algumas famílias estavam em condições de vulnerabilidade social”, pontuou a coordenadora do CRAS 2, Alcilene Situba.

A professora Raimunda Monteiro (Portugal) e a Subcoordenadora Sebastiana Ferreira estiveram presentes durante o evento.

