Tefé: Plano de ação para assistencialismo é apresentado durante reunião no Creas

A Secretária Municipal de Assistência Social, Kelly Barbosa, e a subsecretária, Ivone Mota de Brito, participaram nesta quinta-feira, (18/3), de uma reunião técnica no Centro de Referência Especializado em Assistência Social de Tefé (CREAS), onde foi apresentado o Plano de Ação para assistencialismo proposto para 2021.

A reunião contou com a presença da Coordenadora do centro Erieth Martins Vasque, da pedagoga Ana Paula, Assistente Social, Andreia Rosa da Rocha e técnicos do (CREAS-Tefé). O encontro faz parte do programa de gestão desenvolvido pela (SEMASC – Tefé) e visa o acompanhamento das ações e programas desenvolvidos no município e que levam assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Precisamos ter um controle eficiente de nossas ações enquanto gestores desses programas de assistência social geridos pelo município. Estamos organizando esse sistema para não desperdiçar o recurso público, e acima de tudo garantir um serviço de assistência eficiente à quem realmente precisa”, finaliza a secretária Kelly Barbosa.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação