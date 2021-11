Tefé: prefeitura entrega certificados de conclusão de curso de brigadistas florestais

Na quarta-feira, 27, a Prefeitura de Tefé, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, entregou 60 certificados de conclusão do curso de prevenção e combate à incêndios florestais a brigadistas voluntários.

A solenidade aconteceu no auditório do Centro de Estudos Superiores de Tefé (CEST/UEA) e contou com a presença do chefe de gabinete, Emanuel Fonseca, secretário de administração, finanças e planejamento, Walax Sandro Rodrigues, secretário de segurança pública, Nazareno Mota, Comandante do Corpo de Bombeiros, Fernando Liberato, representante do Centro de Estudos Superiores de Tefé (CEST/UEA), professor Wagner Dias, e do Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, Edvilson Braga da Silva.

No mês de setembro, os brigadistas voluntários participaram do curso de aperfeiçoamento para prevenção e combate à incêndios florestais, nas regiões do Município de Tefé. O treinamento teve a duração de três dias.

“É importante que o município tenha pessoas preparadas para lidar com possíveis sinistros. A conclusão e a entrega desses certificados demonstra a finalização de mais uma etapa da organização, aperfeiçoamento e fortalecimento de nossas forças de combate a incêndios”, pontuou o prefeito Nicson Marreira.

Fotos: Janderson Cordeiro/semcom