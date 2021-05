Tefé: Prefeitura inaugura serviço de disk denúncia de violência contra a mulher

Na sexta-feira, (30), a prefeitura de Tefé se reuniu com diversas instituições da cidade para inaugurar o mais novo serviço de denúncia do município, além de discutir a temática da violência doméstica e familiar. O evento contou com a presença de vários órgãos da cidade.

Durante a programação foi discutida a importância da implementação do Centro de Referência Atendimento a Mulher Natalina Araújo Batalha (CRAM), e a necessidade de regulamentar o serviço no município. Atualmente, as atividades realizadas vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), mantenedora de toda a estrutura do setor.

Foram apresentados os trabalhos desenvolvidos pelo CRAM disponibilizados à população. O Setor trabalha em parceria com a delegacia, ministério público, fórum de justiça. O novo Serviço de Disk Denúncia Municipal, a partir de agora, é através do (97) 98447.0484.

O Centro de Referência Atendimento a Mulher Natalina Araújo Batalha (CRAM), foi criado em 2017, tendo como referência a jovem que foi encontrada morta, após ser brutalmente violentada, estuprada e com várias mordidas pelo corpo.

Na oportunidade, o prefeito Nicson Marreira, a primeira dama e secretária da SEMASC, Kelly Barbosa, Subsecretária, Ivone Mota, Secretária de Cultura, Sandra Cristina Melo, Coordenadora do CRAM, Raquel Reis, Coordenadora do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), Erieth Martins, Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS I), Raimunda Monteiro (Portugal), Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS II), Alcilene Situba, Chefe de Gabinete, Dayana Ribeiro, representante Delegacia Especializada da Mulher, Lídia Suzane, representante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM), Neurismar de Oliveira, e da Presidente da Associação de Mulheres Indígenas do Médio Solimões e Afluentes (AMIMSA), Ercilia da Silva Vieira. Também estiveram presentes no evento, as conselheiras tutelares, Adriana, Nazaré e Gilmara.

*Com informações da assessoria/Fotos: Will Amaral