TEFÉ Produtores do setor primário recebem fomentos

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), entregou, neste sábado (17/10), Kits Feira no valor de R$ 80.148,10, além de implementos agrícolas para produtores rurais do município de Tefé. A ação, realizada durante a Feira do Pirarucu de Manejo, no Mirante das Mangueiras, área central de Tefé, incluiu, ainda, a liberação de R$ 50 mil para 10 feirantes por meio do Crédito Emergencial da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), em parceria com a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS).

“Nós estamos fazendo um trabalho para a valorização do setor primário, todo mundo sabe da identificação que eu tenho com esse setor. A ADS tem dado apoio aos feirantes, as tendas que estão aqui (na Feira do Pirarucu de Manejo), por exemplo, são da ADS, que nós estamos trazendo não só pra Tefé, mas pra todos os municípios do interior do estado. É com muita alegria que a gente vem aqui para fazer esses anúncios”, ressaltou o governador Wilson Lima, em visita a feira.

Por meio da ADS, foram entregues quatro tendas, quatro expositores de pescado, 90 mesas, 90 cadeiras, 90 coletes, 90 bonés e duas faixas. No total, foram investidos R$ 80.148,10.

A Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura, também vinculada ao Sistema Sepror, realizou a entrega de dois geradores. Foram entregues, ainda, quatro aeradores de 1cv, gerando um incremento de produção em 10 toneladas de pescado para abastecer o mercado local.

Para a segurança sanitária, no combate à Covid-19, foram entregues dois totens de álcool em gel, além de cinco litros de álcool em gel e cinco litros de álcool líquido. Serão beneficiados cerca de 80 feirantes e agricultores diretamente, além de cerca de 800 pessoas que vivem da agricultura familiar.

Fomento

A Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), em parceria com a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), realizou ainda a liberação do Crédito Emergencial para 10 feirantes no valor de R$ 50 mil.

Para a feirante Bernardete de Araújo, que participa do primeiro grupo de produtoras de orgânicos na comunidade da Missão em Tefé, o benefício de crédito dá a ela uma perspectiva para o aumento de sua produção.

“Fui beneficiada com o Crédito Emergencial e, por meio dele, vou conseguir investir ainda mais na minha criação de galinha e na minha horta orgânica”, disse Bernardete.

Em outubro, o Crédito Emergencial para feirantes atingiu a marca de R$ 1 milhão em financiamentos. Em 2020, a Afeam já aplicou mais de R$ 890 mil em financiamentos nas atividades de comércio, serviço e no agronegócio.