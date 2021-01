Tefé recebe 37 cilindros de oxigênio para abastecer Hospital Regional

A Prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu 37 cilindros de oxigênio na noite deste domingo (17). A informação foi dada pela própria Prefeitura por meio das redes sociais.

Os cilindros foram levados por uma aeronave do Governo e chegou no início da noite no município. “Todos os pedidos e doações que Tefé recebe, é encaminhado para o estoque do Hospital Regional”, diz a postagem.

A expectativa é que mais oxigênio chegue nesta segunda-feira (18). Ainda no domingo, pela parte da manhã, outro 27 cilindros foram entregues por uma aeronave vinda de Brasília.