Tefé recebe 74 cilindros de oxigênio enviados pelo Governo do Amazonas

O Governo do Amazonas enviou, nesta segunda-feira (04/05), 74 cilindros de oxigênio para o Hospital Regional de Tefé. A unidade é referência de atendimento de média e alta complexidade para a Região de Saúde conhecida como Triângulo, que compreende, além de Tefé, os municípios de Japurá, Maraã, Juruá, Uarini, e Alvarães. O transporte da carga foi feito por via fluvial e aéreo.

Nesta terça-feira (05/05), Tefé também recebe mais 15 bombas de infusão, totalizando 30 no município. “É um reforço para ampliar e melhorar as condições de atendimento à população nos hospitais do interior durante a pandemia do novo coronavírus. É uma soma de esforços das três esferas (Município, Estado e Governo Federal) para prover a saúde pública”, afirmou o secretário executivo adjunto de Atenção Especializada ao Interior da Susam, Cássio Espírito Santo.

De acordo com o diretor de Logística da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Ionaldo Vasconcelos, os cilindros foram remanejados da capital para o município após o Governo instalar tanques estacionários de oxigênio em hospitais e serviços de pronto atendimento de Manaus.

“Mandamos 250 cilindros para Tabatinga e estamos aguardando a chegada de mais 200 cilindros de oxigênio que foram adquiridos pelo Governo do Estado para atender a outras demandas do interior”, disse o diretor de logística.

Já no município de Itacoatiara foi instalado um tanque de oxigênio nesta segunda-feira. A previsão é que os municípios de Manacapuru e Presidente Figueiredo sejam os próximos a receberem os tanques.

Insumos

A Susam enviou a Tabatinga Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 500 testes rápidos para Covid-19, cinco respiradores, medicamentos, 250 cilindros de oxigênio e outros insumos. O material foi distribuído para o Hospital de Guarnição e para a UPA Tabatinga. O município já tinha recebido do Governo do Estado, no início da pandemia, mais de uma tonelada de insumos.

O Governo do Estado entregou, no sábado (02/05), três ventiladores mecânicos e um CPAP (aparelho que envia um fluxo de ar contínuo para as vias respiratórias, por meio de uma máscara) para o hospital de Itacoatiara, para dar suporte ao atendimento de pacientes com o novo coronavírus (Covid-19). Já nesta segunda-feira (04/05) foi instalado o tanque de oxigênio no hospital do município.

Também durante o fim de semana foi entregue a Silves um respirador para dar suporte ao município no combate à Covid-19.

