Tefé: Saiba quais atividades estão proibidas no município, segundo o decreto da Prefeitura

Pelo decreto 042/2021 publicado no Diário Oficial dos municípios, na quarta-feira(06), e listados no art. 9º do documento, estão expressamente proibidas as seguintes atividades:

I – a realização de eventos, festas, reuniões ou similares de qualquer natureza, nos espaços públicos ou particulares, assim como em clubes e condomínios;

II – funcionamento de bares, boates, casa de festas, shows, casas de shows,

flutuantes, casas de eventos e de recepções, salões de festas, inclusive privados,

parques de diversão, balneários, circos e estabelecimentos similares;

II – A realização de eventos de formatura, aniversários e casamentos,

independentemente da quantidade de público;

III – a realização de eventos promovidos pela gestão pública;

IV – o funcionamento de espaços públicos em geral para visitação, encontros,

passeios e eventos, ficando permitida, apenas, a realização de práticas esportivas

individuais, sem a presença de público;

V – a visitação a pacientes internados com COVID-19;

VI – o funcionamento de bares, exceto os registrados como restaurante, na

classificação principal da CNAE – Classificação Nacional de Atividades

Econômicas, que poderão funcionar com a capacidade de 50% (cinquenta por

cento) de seus clientes, como também adotar a modalidades delivery, drivethru ou coleta;

VII – a visitação a presídios e a centro de detenção para menores;

VIII- o funcionamento de feiras e exposições de artesanato, não enquadradas no disposto do artigo 3.º, VII, deste Decreto.

