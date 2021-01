Tefé: Saiba quais são os serviços essenciais com funcionamento autorizado pelo decreto 042/2021

Segundo o artigo 10º do decreto 042/2021 publicado na quarta-feira,06, os serviços essenciais que estão com funcionamento autorizado são:

Art. 10º – Para efeito do disposto no artigo 1.º deste Decreto, são considerados

serviços essenciais, com funcionamento autorizado:

I – Serviço de transporte de passageiros;

II – Setor Industrial;

III – Atendimento presencial médico, odontológico e de fisioterapia, com

agendamento prévio ou de forma emergencial e, ainda:

a) Clínicas que tratem, em caráter continuado, pacientes oncológicos, cardiopatas,

renais, diabéticos, obstétricas e pediátricas;

b) Clínicas e consultórios médicos que prestem serviços de assistência à saúde,

com serviços médicos ambulatoriais, visando a diminuição da sobrecarga da rede

pública e privada;

c) Clínicas de Vacinação;

IV – Comércio de artigos médicos e ortopédicos;

V – Clínicas Veterinárias e de serviço de assistência à saúde dos animais, apenas

para atendimentos de urgência e emergência;

VI – Petshops e estabelecimentos que comercializem alimentos e medicamentos

destinados a animais, com máximo de 50% de sua capacidade, podendo ser

adotado a modalidade delivery, drivethru ou coleta;

VII – as feiras e mercados públicos, que comercializem produtos in natura,

respeitado o limite máximo de 50% de sua capacidade;

VIII – estabelecimentos que comercializem alimentos, bebidas, gás de cozinha:

a) Supermercadistas de pequeno, médio e grande porte, atacadista e pequeno

varejo alimentício;

b) Padarias, com máximo de 50% da capacidade, podendo ser adotado a

modalidade delivery, drive-thru ou coleta.

c) Restaurantes e lanchonetes, com máximo de 50% da capacidade, podendo ser

adotado a modalidade delivery, drive-thru ou coleta.

d) Distribuidora de água mineral e gás de cozinha;

IX – postos de combustíveis, limitando-se as lojas de conveniência apenas para as

compras rápidas, ficando expressamente vedado o consumo e a permanência no

interior do estabelecimento;

X – bancos, cooperativas de crédito e loteria, utilizando o protocolo de segurança,

visando evitar a aglomeração de pessoas na área interna e externa do

estabelecimento;

XI – oficinas mecânicas e estabelecimentos que comercializam peças

automotivas, materiais elétricos e de construção, preferencialmente por delivery,

drive-thru ou coleta, observados os casos emergenciais, e respeitado o limite de

capacidade de 50% (cinquenta por cento).

XII – prestadores de serviços de manutenção de rede elétrica e abastecimento de

água, tais como: bombeiros hidráulicos, eletricistas, eletricistas mecânicos;

XIII – lavanderias;

XIV – serviços notariais e de registros necessários ao exercício da cidadania, à

circulação da propriedade, à obtenção da recuperação de créditos dentre outros

direitos similares, indispensáveis à comunidade e ao funcionamento de atividades

econômicas essenciais;

XV – escritórios de advocacia e contabilidade;

XVI – serviços de abastecimento de água, gás, energia, telefonia e internet;

XVII – óticas;

XVIII – floriculturas;

XIX – assistência técnica de eletrônicos, eletrodomésticos e demais itens;

XX – Igrejas, na realização de cultos, missas ou reuniões religiosas observando o

distanciamento social, o uso obrigatório de máscaras de proteção, higienização e

todos os cuidados e prevenções necessárias.

XXI – Hotéis, com suas áreas e serviços restritos aos hóspedes;

XXII – os eventos esportivos profissionais, sem a presença de público;

XXIII – academia e similares;

XXIV – obras e serviços de engenharia;

XXV – os prestadores de serviços autônomos, respeitadas as normas de

segurança, prevenção e combate ao coronavírus;

XXVII – realização de apresentações artísticas, desde que transmitidas pela

internet, sem a presença de público.

Parágrafo único. O funcionamento das atividades a que se referem os incisos

deste artigo, deverão ser observados com capacidade máxima de 50% (cinquenta

por cento), uso obrigatório de máscaras de proteção, higienização com uso de

álcool em gel e todas as recomendações da OMS – Organização Mundial de

Saúde.

