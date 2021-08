Tefé vai sediar encontro de lançamento da Rede Rhisa

O Instituto Acariquara com o apoio do Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e Universidade Federal do Amazonas (Ufam) realizará na terça-feira, dia 3 de agosto, o lançamento da Rede de Recursos Humanos e Inteligência para a Sustentabilidade da Amazônia – Rede RHISA, no auditório do Centro de Estudos Superior da Universidade do Estado do Amazonas, no município de Tefé.

A iniciativa visa promover uma conexão com mais de 40 mil pesquisadores e entidades por meio de uma plataforma voltada à divulgação e à promoção de projetos e soluções no campo da ciência e da tecnologia em prol do desenvolvimento sustentável da Amazônia.

A mobilização é voltada aos acadêmicos, pesquisadores, professores, representantes de instituições de ensino e pesquisa, do terceiro setor e gestores públicos.

Durante o lançamento da Rede Rhisa, os participantes terão a oportunidade de conhecer o funcionamento da plataforma e como aderir ao projeto.

Com o encontro coordenadores da Rede Rhisa vão apresentar as estratégias e as ferramentas que serão utilizadas, a fim de formar uma densa rede colaborativa de pesquisa, desenvolvimento e inovação regional, para a troca de informações e experiências, apoio mútuo a projetos e interlocução com setores da sociedade, empresas e governos.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação