Tefé: Vereador solicita a construção de memorial em homenagem às vítimas da Covid-19

Uma indicação de autoria do Presidente da Câmara Municipal de Tefé, vereador João Paulo R. Nascimento(PRB), que trata da homenagem às vítimas fatais da Covid-19, foi aprovada por unanimidade pelos vereadores da Câmara Municipal de Tefé, em sessão remota na semana passada.

No documento o parlamentar solicita que o executivo determine a construção de um memorial, na Praça Remanso do Boto, no centro de Tefé, em homenagem as pessoas que perderam a vida em decorrência da Covid-19.

Em sua justificativa, JP diz que se faz necessário oferecer um local de reflexão, onde as pessoas possam lembrar com carinho daqueles que partiram, demonstrando ainda, respeito com aqueles que ficaram com saudades de seus entes queridos. João Paulo sugere também que a arquitetura do monumento, deverá conter, em placas de aço, os nomes das pessoas que foram vitimadas pelo vírus, devidamente organizados pela data do óbito.

Foto: Divulgação