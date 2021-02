Tefé: Vítimas de incêndio recebem a visita da secretária de assistência social

Grace Kelly Gonçalves Barbosa, primeira-dama e secretária de ação social do município, esteve na manhã desta quinta-feira, (11), visitando o local e as famílias vítimas do incêndio ocorrido na noite da última terça-feira, (09), no bairro Nossa Senhora de Fátima. O incidente destruiu três casas e deixou as famílias desabrigadas.

A equipe de Assistência Social da Prefeitura de Tefé está acompanhando, orientando e prestando apoio às vítimas desse incêndio que felizmente não causou vítimas fatais.

“Eu precisava vir pessoalmente, conversar, ouvir e sentir de perto a necessidade dessas pessoas. Vamos fazer o possível para minimizar o impacto dessas perdas e prestar auxílio nesse momento tão difícil,” disse a secretária.

A subsecretária Ivone Mota de Brito juntamente com a coordenadora do CRAS 1, Raimunda Monteiro também estiveram presentes na visita. As vítimas do incêndio receberam doações de utensílios domésticos, vestimentas adulto e infantil, roupas de cama e alimentos.

Na oportunidade a equipe da SEMASC realizou a distribuição de pirarucu para os moradores das proximidades, doado legalmente pela Polícia Ambiental. Em seguida, a equipe da SEMASC, visitou o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – SAICADI, (DAISAKU IKEDA), que funciona sob a coordenação da senhora Ellen Elizabeth.

