Titular da SECTI/Tefé participa de evento on line do IFAM

Nesta quarta-feira (16), o Secretário Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), Daniel Sacha, participou de uma Live realizada pelo Instituto Federal do Amazonas (IFAM), campus Tefé, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020.

O secretário falou sobre as ações já realizadas e as que ainda estão em andamento na SECTI, como a implementação de 100mb de velocidade de internet ainda no primeiro mês de gestão; a disponibilização do WIFI- Livre em espaços públicos da cidade; a elaboração da identidade tecnológica institucional e novo site da Prefeitura Municipal; a reestruturação da rede lógica e física das unidades e secretarias, interligando 57 unidades via fibra óptica e outras diversas ações em nome da Prefeitura Municipal de Tefé.

Ainda ontem, foi realizada a I Gincana Municipal de Robótica em comemoração aos 166 anos de Tefé. O secretário Sacha ressalta que este foi o primeiro evento do Laboratório Municipal de Robótica e de sua importância para a população tefeense: “a Gincana de Robótica não só proporcionou entretenimento para os alunos das escolas municipais e estaduais que participaram, mas despertou interesse pelos robôs e por todos os conteúdos que são alinhados juntamente aos kits de robótica educacional”.

Com o tema “Inteligência Artificial: a nova fronteira da Ciência Brasileira”, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFAM apresentou diversos temas importantes também para a SECTI. Uma destas é o envolvimento de alunos em conteúdos desta área tecnológica. Daniel Sacha enfatizou as parcerias que já foram firmadas e uma delas é o CEST/UEA, que irá utilizar o espaço do Laboratório de Robótica para pesquisas científicas com temáticas de física associadas com a Robótica Educacional.

Outros projetos futuros que foram citados da Live envolvem Desenvolvimento Tecnológico de jovens tefeenses, fomento da indústria 4.0 e espaço 4.0, bem como pesquisas de Ciência Cidadã.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação