Uarini sedia Olimpíadas da Floresta pela primeira vez

Pela primeira vez na história do município, a Prefeitura de Uarini realizou as Olimpíadas da Floresta, através do Conselho Municipal do Direito e da Criança, Secretaria Municipal de Assistência Social e Fundação Amazonas Sustentável.

A abertura ocorreu nesta sexta-feira (14), e foi marcada pela cultura, emoção, animação e espírito olímpico, através de diversas apresentações, homenagens, com destaque para a Dança Grão de Ouro, que fizeram um verdadeiro espetáculo na presença da população e atletas.

Já nos dias 15 e 16 de fevereiro foram realizadas diversas atividades esportivas entre jovens e adolescentes nos vários lugares da cidade.

“Fomentar o esporte é contribuir para o avanço social e humano desses jovens e adolescentes. Poder receber em nossa cidade visitantes de vários lugares é muito gratificante viver esse espírito olímpico. Aceitamos o desafio de realizar pela primeira vez os jogos da floresta, na certeza que será um evento extraordinário”, destacou o Prefeito Antonio Uchoa.

Os três dias de jogos contaram com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Educação, Diretoria de Esporte, Professores e demais servidores públicos.