Vereador convoca autoridades e sociedade para discutir segurança pública em Tefé

O presidente da Câmara Municipal de Tefé, ver. João Paulo Rodrigues do Nascimento(PV), através de um vídeo que está sendo divulgado nas redes sociais, está chamando atenção para o problema da segurança no município de Tefé. O parlamentar propõe uma audiência pública, ainda sem data definida, com a participação de representantes dos órgãos responsáveis pela segurança no município, sociedade e demais autoridades, para debater a atual situação e definir ações para o enfrentamento do problema

João Paulo tem usado a tribuna e os meios de comunicação para abordar os inúmeros fatos que estão ocorrendo no município, como assaltos, arrombamentos e a violência como um todo. JP revelou sua preocupação com a população pois segundo ele, “Tefé não é mais a mesma, com assaltos a qualquer hora do dia, onde as mulheres são as principais vítimas.

O vereador disse que é preciso cada autoridade constituída cumprir o seu papel, agindo no sentido de dar mais segurança para a população. Segundo ele, o Poder Legislativo cumprirá o seu papel propondo um amplo debate e buscando todos os meios para que a população volte a ter segurança.

Nos próximos dias a Câmara de Vereadores irá informar a data da audiência pública.

Foto: Divulgação