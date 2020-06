Vereador fiscaliza obras de pavimentação em bairros de Tefé

Na sessão de sexta-feira, 19, o vereador João Paulo Rodrigues do Nascimento(PRB) apresentou dois requerimentos relativos a infraestrutura do município: o primeiro, solicitando da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, informações sobre a ruas dos bairros de Mutirão, Nova Esperança, Santa Teresa e São João, contempladas no plano de execução da Prefeitura Municipal, para recebimento de pavimentação asfáltica. O segundo, solicitando ao engenheiro da empresa Compasso, informações sobre os trabalhos que serão realizados pela empresa nestas vias.

Na mesma sessão, em outro requerimento, João Paulo solicitou da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, informações sobre a mudança de local do lixão do município.

O parlamentar teve também aprovado, uma indicação para o Dep. Federal Marcelo Ramos, solicitando a doação de EPI´s para a Cáritas/Tefé. Na tribuna, João Paulo afirmou que estas demandas seguem o rito ordinário, e serão enviadas para as autoridades competentes, visando a solução dos problemas.

Foto: Divulgação/CMT