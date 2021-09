Wilson Lima inaugura Ceti em Tefé, a sétima unidade de ensino integral entregue na atual gestão

O governador Wilson Lima inaugurou, nesta sexta-feira (10/09), o Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Francisco Hélio Bezerra Bessa, em Tefé (a 592 quilômetros de Manaus). A unidade é a sétima inaugurada desde o início de sua gestão, em 2019, e atenderá mais de mil alunos entre ensinos Fundamental e Médio a partir do próximo ano letivo.

O novo Ceti segue os mesmos padrões adotados pelas demais unidades de Tempo Integral do Governo do Estado e do Programa de Aceleração do Desenvolvimento Educacional do Amazonas (Padeam), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Ao todo, foram investidos cerca de R$ 16 milhões na construção da unidade.

No município, Wilson Lima destacou, além da estrutura da nova unidade, os investimentos do Governo por meio do Programa Educa+Amazonas.

“Por muito tempo houve um abismo muito grande entre a rede pública de ensino e a rede privada. Hoje, o que nós estamos fazendo no estado do Amazonas é algo histórico porque estamos entregando uma estrutura melhor que o ensino particular. A partir de novembro teremos salas de robótica, o que na maioria das escolas da rede privada não tem. Nós estamos pela primeira vez entregando material para os alunos se prepararem para o Enem. Estamos resgatando algo histórico que é a entrega de fardamento, entregando material didático como lápis, caneta e borracha”, disse o governador.

Participaram da inauguração do Ceti em Tefé, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), Roberto Cidade, e os deputados Carlinhos Bessa, Abdala Fraxe, Saulo Viana, Átila Lins, Therezinha Ruiz, Adjunto Afonso, João Luiz e Dr Gomes, além de 20 prefeitos de municípios do interior.

Novo Ceti – Em 2021, a escola vai atender a demanda dos estudantes que estão matriculados na EE Estadual Deputado Armando de Souza Mendes, que será revitalizada nos próximos meses. Para o ano letivo de 2022, o Ceti irá funcionar em tempo integral.

O professor de História do Ceti, Edson Cunha, destacou a importância do centro para mudar a realidade de jovens em Tefé e descobrir talentos em diversas áreas como o esporte e a arte, incentivando o ensino e aprendizagem de forma completa.

“Esse espaço, essa estrutura, essa escola, veio pra mudar a realidade vida de muitas pessoas em Tefé. Percebe-se que existe uma estrutura inédita aqui em Tefé, não sei se existe uma outra igual aqui na região norte, talvez na capital, mas nas cidades do interior do Amazonas, a escola, realmente, oferece uma estrutura invejável. Nós temos instrumentos, para os alunos conhecerem e tocar. Enfim, a estrutura é excepcional, tudo para que façamos uma boa aprendizagem”, disse o professor.

A escola tem projeto arquitetônico baseado nas necessidades de desenvolvimento dos estudantes, tanto nos aspectos intelectual e social quanto físico e psicológico. O Ceti foi planejado levando em consideração questões ambientais, geográficas e climáticas, para propiciar ambientes com conceitos inclusivos, aliando as características dos espaços internos e externos com as práticas pedagógicas, culturais e sociais.

“Hoje Tefé ganha uma escola que é o diferencial da cidade. Esse Ceti será uma escola-mãe e sua estrutura será disponibilizada para todas as outras escolas e também para a comunidade. Esta é uma escola-mãe, que oportunizará não só a educação, mas também todos os outros meios possíveis para levar qualidade de vida aos nossos alunos”, disse a secretária estadual de Educação e Desporto, Kuca Chaves, ao destacar os espaços para atividades esportivas e culturais, de atendimento psicológico e odontológico, e laboratórios que o Ceti dispõe e que possibilita uma educação de qualidade para os futuros profissionais de Tefé.

A secretária também destacou a entrega 65 aparelhos para estruturar a fanfarra da escola, direcionados para uma grande banda, para aportar uma grande fanfarra, aparelhos esses de alta qualidade que vão mudar, com certeza, a vida dos estudantes de Tefé.

Estrutura – A unidade conta com 21 salas de aula, laboratórios de Ciências e de Informática, biblioteca, Espaço Google, salas para administração, consultório odontológico, sala para atendimento psicológico, enfermaria, sala de professores, sala de coordenação, pátio coberto, cozinha ampla com vários balcões em aço inox e banheiros femininos e masculinos nos três pavimentos de corredor da unidade, dentre outros espaços.

Além disso, o prédio possui uma ampla área dedicada à prática esportiva. Nela, estão dispostos: quadra poliesportiva, campo de futebol, piscina semiolímpica, vestiários e salas de dança, música, artes marciais, fanfarra e ginástica.

Cetis entregues – Esse é o sétimo Ceti inaugurado pela gestão de Wilson Lima. Em 2019, o governador inaugurou o Ceti Professor Aristélio Sabino de Oliveira, em Benjamin Constant. A segunda unidade entregue foi o Ceti Agostinho Ernesto de Almeida, no município de Lábrea.

No mesmo ano, foi inaugurado o Ceti Professora Rosária Marinho Paes, em Nova Olinda do Norte. O Ceti Maria Eva dos Santos, em Presidente Figueiredo, foi entregue à comunidade escolar em fevereiro de 2020.

Em maio de 2021, Wilson Lima fez a entrega da quinta unidade de ensino integral no interior, o Ceti Professora Maria Adelaide Marinho Hortência, do Careiro Castanho.

No último mês de julho, o governador inaugurou o Ceti Professor Calixto Ribeiro, em São Paulo de Olivença.

Novas unidades – Além de Manaus, que já tem um novo Ceti para a inauguração, o Governo do Estado vai entregar unidades de tempo integral em Boca do Acre, Tabatinga, Codajás, Fonte Boa e Eirunepé.

