CNU 2025: gabarito preliminar das provas objetivas já está disponível; confira

O gabarito preliminar das provas objetivas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2), aplicado neste domingo (5), foi disponibilizado às 10h desta segunda-feira (6).

“A prova objetiva do CNU 2 contou com quatro tipos de prova para cada um dos nove blocos temáticos (Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4). São quatro gabaritos para cada bloco. Ao todo, são 36 gabaritos preliminares das provas objetivos do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025)”, informou o Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Os candidatos poderão conferir os gabaritos preliminares no site oficial da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame, na Página de Acompanhamento. O participante deve fazer o login com a conta do portal Gov.br .

Por medida de segurança, os diversos cadernos de provas dos nove blocos temáticos também estão sendo publicados hoje, conforme informado pela ministra Esther Dweck, em entrevista à imprensa, na noite desse domingo (5).

Os candidatos terão da 0h desta terça-feira (7) até as 23h59 de quarta-feira (8) para entrar com eventuais recursos contra as questões ou gabaritos, na Página de Acompanhamento do certame.

CNU 2025 no Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou, na noite de ontem, que o percentual de abstenção da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) ficou em 42,8%.

No total, 761.545 se inscreveram, o que significa que mais de 435 mil candidatos compareceram à prova objetiva do certame. Na primeira edição do CNU, em 2024, o índice de abstenção foi de 54%. A ministra classificou a primeira fase do concurso como tranquila.