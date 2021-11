Em comemoração aos 50 anos de fundação, a 16ª Brigada de Infantaria de Selva realiza nesta quinta-feira (11), uma exposição cultural.

O evento será realizado no prédio da antiga Prefeitura, a partir de 19h, e será aberta à visitação pública. A programação conta com apresentação do artesanato regional, música, dança e a história do município de Tefé e da Brigada.

O evento tem o apoio da Prefeitura de Tefé.