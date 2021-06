Adria Araújo é eleita Miss Tefé 2021

Na noite desta terça-feira, (15), aniversário de 166 anos do município, a Prefeitura de Tefé, através da Secretaria Municipal de Cultura (SEMUC), divulgou a nova Miss que representará a beleza tefeense no período de um ano.

Depois do desfile das 10 finalistas ao título de Miss mais cobiçado do Médio Solimões, os avaliadores observados por quatro representantes das candidatas, divulgaram os resultados do Concurso.

Com maior pontuação dos jurados, a nova Miss Tefé é a Adria Araújo, 18 anos. Ela recebeu das mãos do prefeito Nicson Marreira, e da primeira Dama, Kelly Barbosa, o cheque de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ávila Vitória Cardozo Nogueira, 19 anos, Gisele Loila, 21 anos, e Ana Paula Alvan Zurita, 20 anos, ficaram com o segundo lugar do Concurso. Cada uma receberá R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

E o terceiro lugar foi para Carolina Bastão da Silva, 21 anos, e Maria Ester da Mota dos Santos, de 15 anos. Cada uma receberá R$ 2.000,00 (dois mil reais)

A programação foi transmitida pelo portal Tefé News e página da Prefeitura, no facebook. O Concurso ocorreu na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB).

O evento foi promovido pela Prefeitura de Tefé e organizado pela Secretaria Municipal de Cultura. Todos os protocolos de segurança do Ministério da Saúde foram obedecidos pelos organizadores do evento.

Fotos: Janderson Cordeiro | Will Amaral | SEMCOM