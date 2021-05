Artesãos ganham novo espaço para exposição em Tefé

No último final de semana, a Prefeitura de Tefé por meio da Coordenação Municipal dos Artesãos, realizou uma exposição de produtos artesanais, na Feira Municipal Eduardo Sá, localizada no Centro do município.

A Coordenação dos Artesãos explica que as exposições acontecerão sempre aos finais de semana. “Essas feiras acontecem, especificamente, nas sextas, sábados e domingos, a partir 07h com encerramento às 12h”, destacou Manoel Dotha, coordenador dos artesãos locais de Tefé. A iniciativa visa a valorização das matérias-primas e a divulgação do trabalho dos artistas locais.

“A prefeitura se preocupa com os artesãos tefeenses, e com isso, disponibilizou esse espaço temporário para que eles possam divulgar seus trabalhos. Hoje, os artesãos são olhados com muito carinho”, enfatiza o coordenador.

*Com informações da assessoria/Fotos: Augusto Sousa