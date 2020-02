Carnaval: Banda do Galo de Ouro acontece dia 23, 24 e 25 na Monteiro de Souza

O carnaval de rua em Tefé começa domingo, 23 e vai até a terça-feira de carnaval, na Rua Monteiro de Souza, no Centro de Tefé.

Samba de Responsa, Evolução do Forró, Embaixadores do Arrocha, Dj Simão e demais atrações prometem não deixar ninguém parado.

A festa tem início as 16:00. Uma grande estrutura foi montada com banheiros químicos, camarotes, área vip e som e iluminação de qualidade.

No evento acontece a final do concurso de Princesa e Rainha do Carnaval de Tefé 2020. No palco além dos artistas, a professora Rainara Terço vai comandar uma aula de Axé pra galera.

Vendas de ingressos para acessos especiais na Drogaria Tefé e na loja Magnata Confecções.

Área Vip com direito a duas horas e meia de Open Bar de caipirinha.