Carreata da Turma da Alegria dá início a Festa do Dia das Crianças em Tefé

Uma grande carreata levando muita alegria e diversão percorreu as principais ruas de Tefé no final da tarde desta segunda-feira (11), dando início à festa do Dia das Crianças.

Com a participação do prefeito Nicson Marreira e da primeira dama Kelly Barbosa, em cada ponto por onde a carreata passava, foram distribuídos bombons e brindes para as crianças que estavam na frente de suas casas encantadas com os personagens e fantasias que faziam parte do cortejo.

“Que felicidade para todos nós em poder proporcionar essa alegria para as nossas crianças”, completou o prefeito.

A festa das Crianças continua nesta terça-feira com a doação de 5 miil brinquedos no Mirante das Mangueiras e distribuição de picolés, cachorro quente, algodão doce e muito mais. O evento tem realização da Prefeitura de Tefé e apoio das secretarias de Assistência Social, Cultura e Educação.

Fotos: Janderson Cordeiro