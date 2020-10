Entretenimento online: mercado é bem-sucedido a nível mundial e Amazonas se beneficia do êxito do setor

O entretenimento tem cada vez mais evoluído para o mundo online. Afinal, diversos sites têm surgido de forma a possibilitar o fácil acesso do público aos conteúdos disponíveis. No ambiente virtual, o entretenimento tem assumido diferentes formatos, como, por exemplo, streamings de vídeos por meio de plataformas como a Netflix e sites que possibilitam o live streaming de games, como o Twitch.

Confira no artigo abaixo como anda o mercado de entretenimento mundialmente e quais são algumas das empresas que têm se destacado nesta área no estado do Amazonas.

O mercado do entretenimento a nível mundial

A nível mundial, o mercado do entretenimento não para de crescer. Existe conteúdo para todos os gostos nas plataformas de música, vídeos e games, até mesmo para fãs de gêneros bem específicos, como os aficionados por cosplay, animes e HQs – público que já ganhou inclusive um evento sobre o tema, realizado em Tefé em 2016, conforme noticiamos em https://tefenews.com.br/cidade/.

Um dos ramos que têm assegurado que este mercado se desenvolva de forma astronômica é o de games. Afinal, plataformas como o Twitch possibilitam que os usuários façam transmissões ao vivo de suas jogadas e têm feito um enorme sucesso. O Valorant por exemplo, que é um jogo de tiro cujo objetivo é plantar ou desarmar uma bomba, de acordo com o time no qual você esteja, teve 34 milhões de horas assistidas da versão beta fechada (de testes) no Twitch, um verdadeiro sucesso.

Outro tipo de entretenimento online que está em alta nos últimos tempos são os jogos de cassino online. Essa indústria vem crescendo bastante e, com isso, a variedade de plataformas que oferecem jogos do gênero é vasta. Dentre as modalidades oferecidas, podemos mencionar os caça-níqueis e também os populares jogos de mesa, como blakjack, roleta e pôquer.

Algumas modalidades, como o pôquer, sofreram leves adaptações para serem oferecidas online. Por exemplo, a diferença do video pôquer para a modalidade clássica de mesa é que na versão online o adversário passa a ser o computador ou o crupiê com o qual você se comunica via streaming. Devido à mencionada profusão de plataformas que oferecem modalidades do gênero, sites como https://www.casinos.pt/jogos/videopoker/ recomendam portais confiáveis em que se pode jogar video pôquer, além de indicar estratégias e responder a perguntas frequentes dos usuários. Afinal, é importante entender como a modalidade online funciona antes de dar o pontapé inicial.

Outro ramo que tem tido um dos crescimentos mais notáveis na área do entretenimento online é, sem dúvidas, o de streaming de vídeos. Plataforma como a Amazon Prime Video e a Netflix permitem que as pessoas assistam a filmes, séries e outros tipos de conteúdo a partir do conforto das suas próprias casas, e essa junção de comodidade com cultura tem dado o que falar. As produções próprias dessas plataformas surpreendem pela qualidade, como foi o caso do filme recentemente lançado Enola Holmes, produção original da Netflix que conta a história e as aventuras da irmã de Sherlock Holmes.

Como se vê, o mercado de entretenimento oferece diversão para todos os gostos. As plataformas estão constantemente buscando aumentar seu alcance e fazem isso por meio da disponibilização de conteúdos novos, o que é muito benéfico aos consumidores, que sempre têm opções variadas para se divertir.

Como o estado do Amazonas tem se beneficiado do sucesso do setor

O estado do Amazonas é uma das regiões brasileiras que mais têm se destacado no mercado do entretenimento online, através de startups como a Black River Studios, que foi fundada no ano de 2013 e fica localizada dentro do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung, em Manaus. Esse foi o primeiro estúdio de desenvolvimento de games dessa gigante tecnológica fora da Coreia do Sul. Em 2017, eles lançaram o game Angest, um jogo que conta a história de uma cosmonauta russa que segue as ordens de um robô para realizar as suas atividades diárias.

Além disso, recentemente, um game chamado de Aprendiz Story, que foi criado por aprendizes do Senac do Amazonas, foi selecionado em um concurso e será parte do programa de aceleração de uma das maiores empresas dessa área, a Darwin Aceleradora. O jogo conta a história de um jovem que deseja ingressar no mercado de trabalho e que deve desenvolver as suas tarefas profissionais através das fases até conseguir chegar a cargos mais altos.

Isso deixa claro, portanto, que o estado tem se beneficiado do avanço do mercado de entretenimento online, já que grandes empresas como a Samsung têm escolhido se estabelecer aqui. Esse fato tem influenciado cada vez mais pessoas a buscar por uma formação na área de games, já que percebem que não precisam migrar para cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro para conseguir bons empregos. Essa manutenção do conhecimento no estado acaba sendo muito benéfica para o Amazonas, que, dessa forma, não perde os seus talentos para outras regiões e pega carona no sucesso do setor.

Imagens: Unsplash